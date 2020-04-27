Дії Єрмака та Кучми у Мінську: В'ятрович каже, що суд відхилив його скаргу на ДБР

Дії Єрмака та Кучми у Мінську: В'ятрович каже, що суд відхилив його скаргу на ДБР

Укрінформ
Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович заявив, що суд відхилив його скаргу на ДБР за бездіяльність, яку він раніше подавав з вимогою відкрити провадження за фактом дій Андрія Єрмака і Леоніда Кучми у Мінську.

Про це В'ятрович написав у Facebook.

Народний депутат нагадав, що 10 квітня подав в суд на ДБР за бездіяльність з вимогою відкрити провадження за фактом дій глави Офісу Президента Андрія Єрмака і представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми у Мінську.

"Сьогодні Шевченківський районний суд Києва мою скаргу до ДБР відхилив. Але не тому, що дії Єрмака і Кучми не треба розслідувати. А тому, що 23 квітня цей самий суд задовольнив мою аналогічну скаргу до СБУ, зобов’язавши відкрити провадження і розпочати розслідування, а отже саме СБУ відповідатиме за це розслідування", - уточнив В'ятрович.

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Депутат також висловив переконання, що "ми разом захистимо і наші національні інтереси, і нашу національну пам’ять попри всі залякування і сфабриковані кримінальні справи".

Як повідомлялося, раніше суд задовільнив скаргу ексголови Інституту національної пам'яті, зобов'язавши СБУ внести до ЄРДР відомості щодо можливої державної зради Андрія Єрмака та Леоніда Кучми.

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