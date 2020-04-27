Дії Єрмака та Кучми у Мінську: В'ятрович каже, що суд відхилив його скаргу на ДБР
Про це В'ятрович написав у Facebook.
Народний депутат нагадав, що 10 квітня подав в суд на ДБР за бездіяльність з вимогою відкрити провадження за фактом дій глави Офісу Президента Андрія Єрмака і представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кучми у Мінську.
"Сьогодні Шевченківський районний суд Києва мою скаргу до ДБР відхилив. Але не тому, що дії Єрмака і Кучми не треба розслідувати. А тому, що 23 квітня цей самий суд задовольнив мою аналогічну скаргу до СБУ, зобов’язавши відкрити провадження і розпочати розслідування, а отже саме СБУ відповідатиме за це розслідування", - уточнив В'ятрович.
Депутат також висловив переконання, що "ми разом захистимо і наші національні інтереси, і нашу національну пам’ять попри всі залякування і сфабриковані кримінальні справи".
Як повідомлялося, раніше суд задовільнив скаргу ексголови Інституту національної пам'яті, зобов'язавши СБУ внести до ЄРДР відомості щодо можливої державної зради Андрія Єрмака та Леоніда Кучми.