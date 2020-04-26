Кабмін дозволив призначити голову Державної податкової - за контрактом

Кабінет міністрів України дозволив призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту.

Про це йдеться у розпорядженні уряду.

"Погодитися з пропозицією міністра фінансів України Марченка С. М. щодо необхідності призначення на вакантну посаду голови Державної податкової служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби", - йдеться у документі.

Також у розпорядженні визначено першого заступника міністра фінансів Дениса Улютіна, як уповноваженого для проведення співбесіди.

Як повідомляв Укрінформ, понеділок, 27 квітня, є крайнім терміном для подання документів на посаду голови Державної податкової служби України.

Під час засідання Кабміну 24 квітня уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

Верланов заявив, що вважає своє звільнення політичним рішенням.