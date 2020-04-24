Уряд призначив трьох заступників міністру розвитку громад

Кабінет міністрів України призначив трьох заступників міністру розвитку громад і територій - В'ячеслава Негоду, Наталію Хоцянівську і Ганну Коваленко.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

"Сьогодні на позачерговому засіданні уряду призначено заступників у Міністерство розвитку громад та територій України: В'ячеслава Негоду, Хоцянівську Наталію Володимирівну, Коваленко Ганну Миколаївну", - написав він.

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Міністр привітав нових заступників у своїй команді та висловив впевненість, що разом вони неодмінно впораються з усіма викликами та завданнями.