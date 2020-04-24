Глава МОЗ обговорив співпрацю у протидії пандемії з послами G7

Посли країн «Великої сімки» обговорили з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим ситуацію навколо протистояння України пандемії COVІD-19.

Про це повідомляє у Twitter Група послів G7 із підтримки реформ в Україні.

«Щоб перемогти COVID-19, у всьому світі потрібне міжнародне партнерство та співпраця. Посли країн G7 зустрілися з міністром охорони здоров'я Степановим і обговорили поточну роботу з Україною щодо наших спільних зусиль з подолання кризи. Прозорі медичні закупівлі є життєво важливими», - йдеться в дописі.

Як повідомлялося, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.