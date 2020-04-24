Банківське законодавство та угода з МВФ є ключем до успіху України – Волкер

Для того, щоб підвищити власну стійкість перед фактом російської агресії, Україні потрібно стати сильнішою, але ключем до цього на сьогодні є прийняття банківського законодавства та досягнення угоди з МВФ, що дозволить країні стабілізувати фінансову ситуацію.

Таке переконання у п’ятницю під час віртуальної конференції в рамках Київського Безпекового форуму висловив Курт Волкер - Надзвичайний і Повноважний Посол, Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів з переговорів стосовно України у 2017-2019 роках.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найперше, що треба зробити – це ухвалити банківське законодавство і забезпечити програму з МВФ. Це має бути першочерговим пріоритетом для України», - заявив Волкер.

Він зауважив, що рік, який минув з часу перемоги Президента Володимира Зеленського та від парламентських виборів, не приніс кардинальних реформ в Україні, на які всі так сподівалися.

«На цьому тижні ми очікуємо на голосування щодо банківського законодавства, яке унеможливить повернення Приватбанку колишнім власникам, у тому числі пану Коломойському. Але це те, про що говорилося ще понад рік тому. На конференції з економічних реформ у Торонто відбулася дискусія саме щодо цього питання з виконуючим обов’язки директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном (David Lipton), який закликав ухвалити такий закон. Минув майже рік, а ми все ще про це говоримо. Вважаю це втраченою можливістю», - зауважив американський дипломат.

Він наголосив, що це має бути зроблено, але владі України, включаючи уряд і парламент, варто розглядати це не як завершення шляху, а як новий початок. Адже це дасть змогу стабілізувати фінансову ситуацію до кінця року, отримавши допомогу від МВФ та Світового банку, продовжити зусилля у реформах, зокрема, у судовій сфері, у захисті Національного банку, ринкових перетворень, а також для обмеження впливу олігархів на політику і економіку.

«Україні треба, нарешті, відрегулювати ролі, які олігархи відіграють в політиці, в економіці, в судочинстві та в управління державою. Це багаті люди, впливові люди, і без них ви не зможете навести лад в Україні. Але так само ви не зможете навести лад в Україні, якщо вони і далі контролюватимуть систему, як зараз. Щоб зробити це, - і я завжди за це виступав і виступаю, - необхідне чітке антимонопольне законодавство і сильна система контролю за його реалізацією. Це гарантуватиме в країні справедливу конкуренцію, яка посилить попит на верховенство права», - висловив переконання Волкер.

У свою чергу, за його словами, попит на верховенство права створить єдині правила гри, можливість залучати іноземні інвестиції, а також забезпечити взаємодію з міжнародною спільнотою. Ці фактори, вважає дипломат, є життєво необхідними для України, і просто зараз прийняття банківського законодавства та досягнення угоди з МВФ можуть стати вирішальним поштовхом для руху вперед.

Волкер нагадав, що наразі партія «Слуга народу» має у Верховній Раді більшість у понад 50 відсотків, але така більшість поступово руйнується, і невідомо, чи вдасться її втримувати й надалі. Водночас, нині в парламенті України прореформаторські та проєвропейські голоси разом становлять близько 75 відсотків.

«Насамперед, сподіваюся на примирення між прореформаторськими і проєвропейськими партіями в Раді, щоб вони могли працювати разом над питаннями, які є важливими для всієї України – банківське законодавство, реформи тощо. З цієї точки зору вважаю важливим об’єднати ці 75 відсотків», - додав американський дипломат.