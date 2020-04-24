Україні важливо втримати підтримку обох партій США під час виборів – Тейлор

Для України важливо триматися осторонь внутрішньої американської політики, включаючи вибори президента цього року.

Про це заявив у п'ятницю під час онлайн дискусії на Київському безпековому форумі надзвичайний і повноважний посол Сполучених Штатів в Україні у 2006-2009 роках і тимчасово повірений у справах США в Україні у 2019-2020 роках Вільям Тейлор, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«У нас цей рік – це рік виборів. І для України важливо триматися осторонь наших виборів. Україні важливо зосередитися на тому, щоб не поставити під загрозу свою підтримку обох партій (республіканців і демократів – ред.), яка була раніше і є зараз», - сказав посол.

Він уточнив, що загалом це означає, що Україна не повинна втручатися у внутрішню політику США.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня 2019 р. Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.