Для ухвалення "банківського" закону потрібне сильне політичне лідерство – Яценюк

Ухвалення «банківського» закону, яке відкриває можливість співпраці України з МВФ, є не складним питанням за умови сильного політичного лідерства.

Про це заявив експрем’єр-міністр України, засновник Фонду Open Ukraine і Київського Безпекового Форуму Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії: «Війна Росії проти України: як приборкати агресора і встановити мир», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам потрібне дуже сильне українське лідерство, сильне політичне керівництво з боку Президента України, українського уряду та парламенту. Це не є чимось немислимим чи неможливим ухвалити (банківське - ред.) законодавство, необхідне для програми (співпраці - ред.) з МВФ, - це просто, і це в інтересах українського народу», - сказав Яценюк.

Він додав, що сильне політичне лідерство також потрібне для втілення економічних реформ, викоренення корупції і забезпечення верховенства права, аби продовжити рух України до ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

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Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тис. поправок. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розпочав роботу над законопроєктом 21 квітня. Станом на 22 квітня комітет уже розглянув 5 718 правок.

Ухвалення цього законопроєкту є однією з двох головних умов Міжнародного валютного фонду для отримання Україною допомоги. Друга умова - ухвалення закону про ринок землі.