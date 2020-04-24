Закон про право уряду визначати адмінцентри тергромад відправили на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Закон направлено на підпис Президентові, свідчать дані з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У графі "Дати та стан проходження" вказано, що 24 квітня закон повернуто з підписом Голови Верховної Ради і направлено на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад" (№2653), яким тимчасово надала Кабміну право визначати адміністративні центри територіальних громад.

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Того ж дня позафракційний народний депутат Антон Поляков зареєстрував проєкт постанови №2653-П, яким заблокував підписання закону.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 24 квітня відхилила проєкт постанови №2653-П, таким чином розблокувавши підписання Закону "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Відповідно до Регламенту, Голова ВР не міг підписати закон без розгляду цього проєкту постанови.