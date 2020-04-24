Закон про право уряду визначати адмінцентри тергромад відправили на підпис Зеленському

Закон про право уряду визначати адмінцентри тергромад відправили на підпис Зеленському

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Закон направлено на підпис Президентові, свідчать дані з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

У графі "Дати та стан проходження" вказано, що 24 квітня закон повернуто з підписом Голови Верховної Ради і направлено на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад" (№2653), яким тимчасово надала Кабміну право визначати адміністративні центри територіальних громад.

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Того ж дня позафракційний народний депутат Антон Поляков зареєстрував проєкт постанови №2653-П, яким заблокував підписання закону.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 24 квітня відхилила проєкт постанови №2653-П, таким чином розблокувавши підписання Закону "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Відповідно до Регламенту, Голова ВР не міг підписати закон без розгляду цього проєкту постанови.

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