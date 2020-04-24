Позачергова Рада розпочала роботу, у залі — 332 депутати

Голова Верховної ради Дмитро Разумков відкрив позачергове пленарне засідання парламенту 24 квітня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Позачергове пленарне засідання оголошую відкритим», – сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалися 332 народних депутати.

Депутати перед засіданням Верховної Ради / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, розпочати засідання депутати мають намір з розгляду проєктів постанов щодо скасування рішення парламенту про ухвалення закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» (№1043), який парламент ухвалив на позачерговому засіданні 16 квітня. Відразу після його ухвалення народні депутати Олександр Дубінський, Ольга Василевська-Смаглюк (обоє зі «Слуги народу»), Антон Поляков (позафракційний), Ірина Констанкевич і Тарас Батенко (обоє з групи «За майбутнє») зареєструвати чотири проєкти постанов щодо скасування цього рішення парламенту.

На цьому ж засіданні парламент планує розглянути проєкт постанови №2653П, яким заблокував підписання закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» (№2653), яким тимчасово надала Кабміну право визначати адмінцентри тергромад.

Відповідно до Регламенту, без розгляду проєктів постанов щодо скасування рішень щодо ухвалення законів Голова ВР не може підписати відповідні закони про ринок землі та передати їх на підпис Президентові.

Після цього заплановано розгляд ще шести проєктів законів. Йдеться про законопроєкти «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії» (№2372), «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів» (№2809), «Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві» (№3205), «Про внутрішній водний транспорт» (№1182-1-д), «Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі)» (№3364) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування» (№2234).

Окрім того, депутати збираються ухвалити проєкт постанови №3358 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України».