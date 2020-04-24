Депутати запросили представників МВФ на розгляд банківського закону в Раді

Члени комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики направили представникам Міжнародного валютного фонду запрошення взяти участь у розгляді банківського законопроєкту, відомого також як "антиколомойський".

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Так, 23 квітня депутати розглядали документ і правки до нього у режимі відеоконференції.

"На початку засідання голова комітету Данило Гетманцев поінформував, що, за ініціативою членів комітету, підписав листа до Міжнародного валютного фонду із запрошенням його представників долучитися до обговорення законопроєкту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: профільний комітет розглянув вже понад половину правок до цього документу. Загалом до банківського законопроєкту подали рекордну кількість правок — 16335.

Ухвалення банківського закону є останньою ключовою вимогою, яку Міжнародний валютний фонд поставив Україні для підписання кредитної програми на 5-8 мільярдів доларів. Раніше серед вимог було також ухвалення закону про ринок землі, який Рада схвалила у другому читанні 31 березня.