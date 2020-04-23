"Слуга народу" переконує, що відмовилася від держфінансування - лист вже у НАЗК

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підписав листа до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо відмови політсили від бюджетного фінансування до кінця року.

Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

"Ми відмовилися від бюджетного фінансування до кінця 2020 року. Крапка! Голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко підписав відповідного листа, який сьогодні було передано і зареєстровано в НАЗК. Тому «не читайте перед обідом радянських газет», які розганяють зраду. Ми виконали свою обіцянку", - заявила Кравчук.

Депутат нагадала, що раніше українське законодавство дозволяло відмовитися від держфінансування лише на всю парламентську каденцію партії.

"Нам довелося внести зміни до державного бюджету і проголосувати їх в сесійній залі, щоб дати можливість відмовлятися від грошей поквартально", - зазначила Кравчук.

За словами Кравчук, держфінансування партії "Слуга народу" на 2020 рік – приблизно 140 млн грн. Своїм листом до НАЗК політсила відмовляється від бюджетних грошей на 3 та 4 квартали, тобто 70 млн гривень, щоб спрямувати їх на боротьбу з коронавірусом.

"Але кошти за 1 та 2 квартали ми також передамо на подолання COVID-19, просто зробимо це в інший спосіб. Законодавство не дозволяє віддати їх напряму – оскільки благодійність не є статутною діяльністю партії. Тому ми профінансуємо громадські організації, які й займатимуться закупівлею медикаментів, медзасобів та обладнання для боротьби з вірусом", - пояснила Кравчук.

Вона додала, що контролюватимуть діяльність цих організацій депутати-мажоритарники від "Слуги народу", а в тих округах, де мажоритарників у партії немає – депутати-списочники, закріплені за цими округами, чи регіональні осередки. Кравчук наголосила, що партія детально звітуватиме про витрачені кошти.

Депутат також висловила бажання, щоб цю естафету підхопили інші парламентські партії.

Як повідомлялося, раніше голова партії "Слуга народу" Корнієнко заявив, що політсила відмовляється від державного фінансування діяльності партії на 2020 рік, яке передбачено законом.

Водночас глава Нацагентства із запобігання корупції Олександр Новіков 23 квітня заявив, що жодна партія ще не зверталася до НАЗК з приводу відмови від державного фінансування.