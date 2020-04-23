Зміни до процедури звільнення міністрів пройшли комітет Ради

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів» (№3195).

Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

«Комітет розглянув проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів України” (№3195). Комітет 21 голосом ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за наслідками розгляду проєкту закону №3195 прийняти його у першому читанні за основу», – йдеться у повідомленні.

Під час засідання комітету один із авторів законопроєкту, перший заступник голови комітету Роман Лозинський (фракція «Голос») поінформував про основні цілі цієї законодавчої ініціативи.

“Перша ціль – посилити парламентський контроль”, - сказав він, додавши, що необхідно забезпечити тяглість у роботі міністерств, роботі органів виконавчої влади, щоб при зміні складу Кабінету міністрів зберігалися ті успіхи і напрацювання, які були у попередньому складі. Відповідно, за словами депутата, “законопроєктом пропонується зробити обов’язковим звітування та присутність міністрів на комітетах у разі їхнього звільнення за власним бажанням, що врегульовує наші повноваження контрольної функції», – пояснив парламентарій.

Друга ціль, за словами Лозинського, більш технічна – це узгодження норм регламенту, які врегульовують питання звільнення членів Кабінету міністрів, з чинною Конституцією України, яка зазнала змін після 2014 року.

Як повідомляв Укрінформ, група народних депутатів на чолі з Лозинським зареєстрували відповідний законопроєкт №3195 у парламенті 10 квітня.