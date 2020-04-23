Комітет ВР готує законопроєкти про розвідку до другого читання

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд підготовлених до другого читання законопроєктів №2412-д "Про розвідку" та №2414-д "Про внесення змін до закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України".

Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради.

"Відповідно до ухваленого народними депутатами – членами Комітету порядку денного засідання, було розпочато розгляд підготовлених до другого читання проектів законів про розвідку (реєстр. № 2412-д) та про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки" щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки України (реєстр. № 2414-д)", - зазначається у повідомленні.

За результатами розгляду проєкту закону "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо реформування діяльності Служби безпеки України" (№ 3196-1) ухвалене рішення рекомендувати Верховній Раді включити законопроєкт до порядку денного третьої сесії Верховної Ради та за результатами розгляду у першому читанні відхилити його.

Як повідомлялося, 16 січня Верховна Рада ухвалила у першому читанні доопрацьований законопроєкт "Про розвідку України" (№ 2412-д).

В оновленій редакції законопроєкту визначено термін "розвідка", конкретизовано правовий статус і сферу відповідальності Служби зовнішньої розвідки, враховано зауваження експертів і виключено з переліку розвідувальних органів Службу безпеки України. Натомість з метою координації діяльності та попередження міжвідомчих конфліктів СБУ пропонується визначити як суб'єкт розвідувального співтовариства. Водночас передбачається посилення парламентського контролю за сферою розвідки.

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У законопроєкті 2414-д "Про внесення змін до Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки", який ВР ухвалила також у першому читанні 16 січня, пропонується викласти у новій редакції і врегулювати питання правового статусу Служби зовнішньої розвідки України, керівництва, її діяльності та загальної структури. Більш чітко визначено правовий статус СЗР як розвідувального органу України у складі сил безпеки, а також військового формування, що входить до складу сектору безпеки і оборони України. Визначено загальну структуру СЗР та врегульовано питання утворення територіальних підрозділів, підприємств, установ та організацій в межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим проектом закону.