Жодна партія не повідомляла про відмову від держфінансування - глава НАЗК

Жодна партія ще не зверталася до НАЗК з приводу відмови від державного фінансування.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив глава НАЗК Олександр Новіков, відповідаючи на питання, чи надходили до НАЗК відповідні заяви від будь-якої з партій, в тому числі і від партії "Слуга народу".

"Жодна партія до нас не зверталася", - сказав Новіков.

Він зазначив, що до 21 квітня партії мали можливість відмовитися від фінансування тільки на всі п'ять років каденції Верховної ради.

За словами глави НАЗК, з 21 квітня набув чинності закон, в якому йдеться, що партія може відмовитися від фінансування за квартал.

Як повідомлялося, раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що політсила відмовляється від державного фінансування діяльності партії на 2020 рік, яке передбачено законом. Однак пізніше журналісти Bihus.info виявили, що заява про відмову від бюджетних коштів не надходила в НАЗК, в компетенції якого приймати рішення, а узгодити таку відмову тільки на рік не дозволяє закон.