Холодницький доповість Раді про закриття справи проти експрокурора Кулика

Керівник САП Назар Холодницький доповість про закриття Антикорупційним судом кримінального провадження за обвинуваченням колишнього прокурора Костянтина Кулика на засіданні Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Про це йдеться у поряду денному засідання комітету, оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

"Про інформацію заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н.І. щодо закриття Вищим антикорупційним судом кримінального провадження за обвинуваченням колишнього прокурора Кулика К.Г.", - зазначається в порядку денному.

Уточнюється, що засідання Комітету з питань антикорупційної політики розпочнеться у четвер, 23 квітня, о 16:00 і проходитиме у режимі відеоконференції.

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Як повідомлялося, у грудні 2015 року проти Кулика порушили кримінальну справу за фактом незаконного збагачення. За даними НАБУ, з 2011 до 2015 року, перебуваючи на службі в органах прокуратури, Кулик отримав прибуток у понад 1 мільйон 670 тисяч гривень. Водночас, за даними слідства, у цей же період витрати Кулика перевищили його дохід на 2,6 мільйона гривень і становили близько 3,4 мільйона гривень.

Однак Кулика не було засуджено, оскільки у лютому 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачала покарання для чиновників за незаконне збагачення.

Як повідомляв Укрінформ, Вищий антикорупційний суд 2 квітня закрив кримінальну справу стосовно незаконного збагачення колишнього прокурора Костянтина Кулика.