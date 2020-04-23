Комітет Ради розглядає "банківські" поправки - залишилося більш як 10 тисяч

Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні продовжує роботу над законопроєктом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Трансляція засідання ведеться на YouTube-каналі комітету.

Члени комітету продовжують розгляд поправок до "банківського" законопроєкту №2571-д після перерви в засіданні, яка була оголошена напередодні ввечері.

На засіданні вчора, 22 квітня, члени комітету встигли розглянути 5718 поправок з понад 16,5 тисячі.

Засідання комітету проходить в режимі відеоконференції.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 21 квітня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розпочав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк повідомив журналістам, що розгляд документу йде по абзацах, яких понад 70.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.