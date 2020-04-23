Боррель нагадав, яких саме реформ Євросоюз очікує від України

В Україні "всі все добре знають" щодо очікувань Євросоюзу та реформ, які необхідно здійснити у сферах, які є основою політичної системи будь-якої країни Євросоюзу.

Про це у середу під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, відповідаючи на запитання журналістів, заявив Високий Представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що ми очікуємо від України? Виконання зобов’язань та імплементації реформ, про які всі все добре знають. Це верховенство права, свобода преси, боротьба проти корупції. З цієї точки зору Президент Зеленський робить багато. Але ми знаємо також про перешкоди", - сказав Високий представник ЄС.

Він нагадав, що до деяких законопроєктів, наприклад, навколо свободи слова, вносилися тисячі поправок, які були спрямовані на те, щоб абстрагуватися від самого закону та його прийняття.

"Я знаю, що вони (у Верховній Раді, - ред.) навіть мають змінити процедуру, щоб опрацювати таку величезну кількість поправок. З цієї точки зору ми підтримуємо те, що вони намагаються робити. Я наполягаю – нічого більшого, але й нічого меншого: верховенство права, боротьба з корупцією, незалежність судової системи, свобода преси, — все це ті речі, які є основою політичної системи в країнах Європейського Союзу", - зауважив Боррель.

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Нагадаємо: візит Високого Представника ЄС в Україну був вимушено скасований безпосередньо перед початком пандемії коронавірусу, тож після її завершення Боррель має намір здійснити перший закордонний візит саме до нашої країни.