Україна і Білорусь проведуть Третій форум регіонів у жовтні

Міністри закордонних справ та Білорусі Дмитро Кулеба й Володимир Макей підтвердили готовність до проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі у жовтні 2020 року у місті Гродно.

Про це йшлося під час телефонної розмови глав МЗС, повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

"Очільники зовнішньополітичних відомств надали високу оцінку стану виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі президентів України та Білорусі 4 жовтня 2019 року у м.Житомир. Міністри підтвердили готовність до проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі у жовтні 2020 року у м.Гродно", - ідеться в повідомленні.

Кулеба також подякував білоруській стороні за плідну співпрацю у протидії поширенню COVID-19. Співрозмовники високо оцінили взаємодію у справі повернення українських та білоруських громадян на Батьківщину у березні-квітні цього року.

Окремо сторони зупинилися на ключових напрямках двостороннього співробітництва, передусім розвитку торгівлі, інфраструктури та енергетики.

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Як зазначили в МЗС, наразі активно триває підготовка до чергового засідання Міжурядової змішаної українсько-білоруської комісії з торговельно-економічного співробітництва.

Кулеба запросив свого білоруського колегу здійснити робочий візит в Україну.