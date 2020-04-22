Рік президентства: Зеленський дасть пресконференцію після карантину

Президент Володимир Зеленський після завершення карантину проведе пресконференцію щодо підсумків першого року перебування на посаді.

Про це повідомляється на Тelegram-каналі Офісу Президента.

"Офіс Президента звертає увагу представників ЗМІ, що після завершення карантину Володимир Зеленський неодмінно збере пресконференцію, на якій журналісти наживо, а не через монітор комп’ютера, зможуть поставити запитання щодо підсумків року президентства", - йдеться у повідомленні.

В ОП також анонсували о 19:00 на офіційних сторінках Офісу Президента в соціальних мережах прем'єрний показ стрічки "Рік Президента Зеленського".

Фільм також можна буде переглянути на низці провідних українських телеканалів, додали в ОП.