Депутат оприлюднив порядок денний позачергової Ради

Депутат оприлюднив порядок денний позачергової Ради

Укрінформ
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура оприлюднив перелік питань, які народні депутати планують розглянути на позачерговому засіданні у п'ятницю, 24 квітня.

Про це Качура написав у Telegram-каналі.

"Перелік питань на позачергове засідання в п'ятницю", - написав Олександр Качура.

Так, оприлюднений депутатом документ свідчить, що на позачерговому засіданні в п'ятницю передбачено розгляд проєктів постанов "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16 квітня 2020 року про прийняття в цілому як закону проєкту Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3) та "Про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 16.04.2020 року про прийняття в другому читанні як закону проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"(№2653-П).

Крім того, планується розглянути законопроєкти №2769 "Про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави)", №2372 "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії", №2809 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів".

Також передбачено розгляд законопроєкту №2656 "Про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо підстав звільнення Директора Національного бюро за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення".

Депутати мають намір розглянути законопроєкт №3205 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" і альтернативний до нього.

Також планується у повторному першому читанні розглянути законопроєкт №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт".

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Депутати планують розглянути і законопроєкти №3364 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі)" та №2234 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування".

Крім того, у п'ятницю планується проведення додаткового позачергового засідання Верховної Ради. На ньому передбачено розгляд проєкту постанови №3358 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України".

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook підтвердив, що у п'ятницю планується провести два позачергових засідання, а також оприлюднив порядок денний. Депутат додав, що засідання планується "як тільки закінчиться школа-онлайн на каналі "Рада".

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі Укрінформу повідомила, що 24 квітня може відбутися два позачергових пленарних засідання Верховної Ради.

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