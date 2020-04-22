У "Батьківщині" заявляють, що зібрали підписи для позачергової Ради-2 у п'ятницю

Ініціатори зібрали достатньо голосів депутатів для проведення позачергово пленарного засідання ВР 24 квітня, щоб ухвалити проєкт постанови №3358 про утворення Тимчасової слідчої комісії щодо можливих фактів корупції у Податковій та Митній службах.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив перший заступник голови Комітету з питань бюджету Іван Крулько (фракція «Батьківщина»).

«Я не готовий зараз сказати, але думаю, що на цей момент уже всі підписи зібрані, тому що підписують усі фракції без винятку. Підписів достатньо, їх більше 150-ти буде для того, щоб скликати позачергове засідання Верховної Ради на п’ятницю», – зазначив Крулько.

Водночас на запитання, коли ініціатори планують подати до апарату ВР заповнені підписні листи, депутат відповів: «Ми діємо в рамках Регламенту». При цьому на уточнення, чи можуть вони бути внесені 22 квітня, він сказав: «Очевидно».

Як повідомляв Укрінформ, під час брифінгу 16 квітня Юлія Тимошенко заявила, що фракція політичної партії «Батьківщина» та група «За майбутнє» закликають 22 квітня провести позачергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому за погодженням лідерів усіх фракцій має бути розглянуте питання про створення тимчасової слідчої комісії парламенту щодо можливих фактів корупції в Державній податковій службі та Державній митній службі.

У зв’язку з цим 17 квітня лідери чотирьох депутатських фракцій і груп зареєстрували у парламенті проєкт постанови №3358 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України».