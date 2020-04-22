Рада у п’ятницю може провести два позачергових засідання

У Верховній Раді 24 квітня може відбутися два позачергових пленарних засідання, одне з яких ініціює Президент України Володимир Зеленський.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Так, у п’ятницю може відбутися два позачергових пленарних засідання. Зокрема о 13:00 – перше з них, яке вже традиційно своїм листом ініціює Президент України. Якраз на ньому буде розглядатися відхилення постанов про скасування деяких законопроєктів, які були ухвалені на попередньому засіданні. Мова йде про внесення змін до Регламенту та закон, який стосується децентралізації. Я думаю, що будуть ще питання в порядку денному, які вимагають позитивного голосування. Сьогодні до обіду ми очікуємо на цей порядок денний із переліком законопроєктів, які будуть розглядатися", – зазначила Кравчук.

Стосовно ж іще одного позачергового засідання ВР у п’ятницю, то депутат підкреслила, що ймовірність його проведення є досить високою, і воно може відбутися відразу після закриття першого.

"Це засідання ініціюють депутати, збираючи підписи за його проведення. Наскільки я знаю, ініціатива належить "Батьківщині", але, наприклад, депутати нашої фракції також підписують ці листи. Йдеться про створення ТСК із розслідування тих фактів, про які заявляв колишній міністр фінансів Уманський. Думаю, що мала би бути необхідна кількість підписів, тому що це було консенсусне рішення разом із Головою Верховної Ради ще минулого разу, коли ми засідали (16 квітня, – ред.)", – уточнила Кравчук. Читайте також: Позачергова Рада збереться 24 квітня о 13.00 – депутат

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 16 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043).

Відразу після його ухвалення народні депутати Олександр Дубінський ("Слуга народу"), Антон Поляков (позафракційний), Ірина Констанкевич і Тарас Батенко (обоє з групи "За майбутнє") 16 квітня зареєструвати у Верховній Раді проєкти постанов щодо скасування рішення парламенту про ухвалення закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Того ж дня парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад" (№2653), яким тимчасово надала Кабміну право визначати адмінцентри тергромад. Згодом позафракційний депутат Антон Поляков вніс до Ради проєкт постанови №2653П, яким заблокував підписання відповідного закону.

Окрім того, під час брифінгу 16 квітня Юлія Тимошенко заявила, що фракція політичної партії "Батьківщина" та група "За майбутнє" закликають 22 квітня провести позачергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому за погодженням лідерів усіх фракцій має бути розглянуте питання про створення тимчасової слідчої комісії парламенту щодо можливих фактів корупції в Державній податковій службі та Державній митній службі. Читайте також: Комітет Ради продовжив розглядати "банківські" поправки