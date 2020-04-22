Засідання Кабміну
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Укрінформ
Уряд розгляне використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом
Порядок денний засідання опубліковано на Урядовому порталі.
Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов 21 квітня заявив, що на найближчому засіданні уряду МОЗ буде виносити на розгляд постанову щодо продовження дії карантину до 12 травня. При цьому буде запропоновано певне пом’якшення карантинних заходів. Зокрема, планується дозволити прогулянки у парках, відкрити для відвідування музеї і бібліотеки. Водночас будуть чіткі застереження стосовно дотримання карантинних обмежень щодо дистанції, засобів індивідуального захисту, термоскринінг на вході до закладів.