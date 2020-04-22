Кабмін розгляне використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом

Кабінет міністрів на засіданні 22 квітня розгляне проєкт постанови про затвердження порядку використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Порядок денний засідання опубліковано на Урядовому порталі.

Згідно з ним, урядовці розглянуть проєкти постанов про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення; щодо внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств; про деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми.

Крім того, Кабмін планує ухвалити проєкти розпоряджень про підписання Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2016 р.) щодо проєкту “Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб” та щодо передачі нежитлових приміщень у м. Києві до сфери управління Національного агентства з питань запобігання корупції.

На порядку денному засідання уряду - затвердження законопроєктів про медіацію та щодо внесення змін до Цивільного процесуального кодексу щодо скорочення строків розгляду судом справ, повʼязаних із захистом прав дітей, та вдосконалення порядку розгляду справ окремого провадження. Крім того, урядовці розглянуть низку інших питань.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я Максим Степанов 21 квітня заявив, що на найближчому засіданні уряду МОЗ буде виносити на розгляд постанову щодо продовження дії карантину до 12 травня. При цьому буде запропоновано певне пом’якшення карантинних заходів. Зокрема, планується дозволити прогулянки у парках, відкрити для відвідування музеї і бібліотеки. Водночас будуть чіткі застереження стосовно дотримання карантинних обмежень щодо дистанції, засобів індивідуального захисту, термоскринінг на вході до закладів.