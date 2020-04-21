Оборонні закупівлі: у Проєктному офісі МОУ заявляють про успіх реформи

Ліквідований наказом міністра оборони Проєктний офіс реформ протягом п’яти років працював над реформою оборонних закупівель, зокрема, над створенням законодавчої бази та Центру оборонних закупівель.

Про це на брифінгу в Укрінформі заявив керівник проєктів ліквідованого Проєктного офісу реформ Міноборони Артур Переверзєв.

«Одним із перших проєктів, які ми робили, було приєднання до Агенції НАТО з підтримки та постачання. У 2015 році цей процес було розпочато. Десь близько трьох років тривало укладення угод, необхідних нам, з Агенцією, і близько двох років пішло на вдосконалення нормативно-правової бази України. Перші закупівлі ми змогли зробити наприкінці 2019 року і таким чином можна стверджувати, що після 4 років безпосереднього управління Офісом реформ, цей проєкт передано до Міністерства оборони. Він дає дві дуже важливі речі – це можливість спільних закупівель з країнами НАТО, консолідуючи наші замовлення і отримуючи більшу економію коштів, налагоджуючи взаємну сумісність, і можливість закупляти будь-що для потреб Збройних сил», - розповів Переверзєв.

Крім того, за його словами, у 2017 році у Проєктному офісі почали процес створення системи державного гарантування якості. Як пояснив керівник проєктів, це стандарт НАТО 4107, який дозволяє Україні перейти від постійного вхідного контролю якості оборонної продукції до гарантування, коли можна пересвідчитися, що на виробництві діє система менеджменту якості.

«Ми починали з нуля, ми перекладали всі документи цього стандарту, робоча група оцінювала їх. І за результатом цієї роботи була створена Концепція системи державного гарантування якості, яка була ухвалена попереднім урядом, але зараз потребує перепогодження у зв’язку зі зміною уряду», - повідомив керівник проєктів.

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Крім того, за його словами, експерти передбачили низку інструментів гарантування якості у новому законі «Про оборонні закупівлі». Цей проєкт ще не переданий Міністерству оборони, оскільки там немає відповідних фахівців і структур, які мали бути створені в ході реалізації реформи. Наразі його доля «дещо підвішена», заявив керівник проєктів.

Переверзєв нагадав, що в 2018 році розпочалась розробка закону «Про оборонні закупівлі» в рамках міжвідомчої робочої групи, а у вересні 2019-го - більш глобальна робота з написання єдиного закону спільно з Мінекономіки та профільним парламентським комітетом з питань оборони.

«Новий закон є ключовим, оскільки він запроваджує прозорість, конкурентність і професійність у цих закупівлях, істотно знижує засекречення оборонних закупівель і низку пов’язаних з цим корупційних ризиків. Цей закон пройшов перше читання і наразі ми сподіваємось, що найближчим часом він буде проголосований у другому читанні і набуде чинності вже у цьому році. Це дозволить на початку 2021 року мати повністю оновлену систему оборонних закупівель», - наголосив Переверзєв.

Він також відзначив, що вкрай важливим було створення Центру оборонних закупівель Міністерства оборони. Він створювався з метою об’єднання всіх закупівель у рамках однієї структури, щоб позбавити МО невластивих функцій господарської діяльності, укладання контрактів тощо.

Переверзєв пояснив, що Центр мав реалізовувати політику оборонних закупівель, а відповідальним за їх формування мав стати Директорат політики оборонних закупівель. На початку березня 2020 року було затверджено положення про директорат, але Міністерство оборони відмовилось від ідеї його створення і, відповідно, створення політики оборонних закупівель, повідомив Переверзєв. Зараз згаданий центр переданий як проєкт Міністерству оборони для його подальшого набуття спроможностей.

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Як повідомляв Укрінформ, Проєктний офіс реформ Міністерства оборони України був ліквідований наказом Міноборони № 120 від 10 квітня 2020 року. Нині в структурі Міноборони створено Директорат політики у сфері оборони.