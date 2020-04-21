Найбільшу підтримку Україні в оборонній реформі надали сім країн - експерт

Найбільшу підтримку в розвитку оборонної реформи Україні надали Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Литва, Німеччина, Польща та Норвегія.

Про це під час брифінгу в Укрінформі заявила координаторка проєктів нещодавно ліквідованого Проєктного офісу реформ Міноборони Марія Балабина.

«З моменту свого створення Офіс реформ взаємодіяв з іноземними радниками, міжнародними організаціями та посольствами різних країн, які забезпечували підтримку та сприяння розвитку оборонної реформи. Так, ми отримали найбільшу допомогу від США, Канади, Великої Британії, Литовської республіки, Німеччини, Польщі та Норвегії», - повідомила Балабина.

Вона зазначила, що така співпраця дозволяла враховувати іноземний досвід та використовувати найкращі міжнародні практики при розробці рішень та пропозицій. Крім цього, пряма підтримка проєктів та напрямків підвищувала ефективність спрямування та вплив донорської допомоги. Так, багато речей, які були зроблені в напрямку реформи закупівель стали можливими тільки в результаті співпраці з Офісом НАТО в Україні, Агенцією НАТО з підтримки та постачання, НАКО, Transparency International, Crown Agents, Центром зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі (CIDS), та системної підтримки від уряду Великої Британії, сказала експерт.

«Внаслідок тісної співпраці забезпечувалося покриття тих потреб ЗСУ, які неможливо було покрити коштом державного фінансування або волонтерської допомоги», - наголосила координатор проєктів.

Крім того, за її словами, Офіс реформ в рамках реалізації різних проєктів був ініціатором, організатором семінарів та конференцій за участю представників іноземної спільноти. Так, низка заходів була організована в Києві в рамках співпраці з Агенцією НАТО з підтримки та постачання. Представники офісу також брали участь в роботі Багатонаціонального об'єднаного координаційного комітету, де робота офісу була найбільше зосереджена на реформі військової медицини, освіти, над проєктами з автоматизації.

Читайте також: У Міноборони назвали пріоритетні проєкти Офісу реформ

Балабина також відзначила, що тісний контакт з іноземними радниками дозволив офісу реформ долучити велику кількість українських фахівців до обміну досвідом, що своєю чергою підвищило рівень компетенцій, зокрема і тих фахівців, які зараз продовжують свою роботу в лавах ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, Проєктний офіс реформ Міністерства оборони України був ліквідований наказом Міноборони № 120 від 10 квітня 2020 року. Нині в структурі Міноборони створено Директорат політики у сфері оборони.