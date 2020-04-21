Уповноважений Президента сказав, коли Зеленський підпише "земельний" закон
Про це заявив уповноважений Президента із земельних питань Роман Лещенко в ефірі телеканалу "Україна24".
"Президент підпише цей історичний закон в найближчі дні. Були регламентні деякі моменти в частині Верховної Ради, Голова ВР у відповідності до Конституції та закону про регламент уже підписав, Президент найближчим часом виконає свій конституційний обов'язок і також підпише цей закон. Жодного сумніву в тому, що він буде підписаний, немає", - відповів він на запитання, коли глава держави підпише закон про ринок землі.
Водночас Лещенко підкреслив, що посівна кампанія нині здійснюється в плановому режимі й підписання закону, за його словами, жодним чином не впливає на ці процеси.
Він нагадав, що повноцінний старт ринку землі буде не раніше 1 липня 2021 року.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів.
13 квітня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав цей закон та передав його на підпис Президенту.
Законом передбачено, що землю з 2021 року зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 га, а юридичні особи - лише з 2024 року і не більше 10 000 га.
Заборонять продаж земель державної власності. Вільний обіг землі буде стосуватись лише ділянок, які належать пайовикам.