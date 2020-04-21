Уповноважений Президента сказав, коли Зеленський підпише "земельний" закон

Президент Володимир Зеленський найближчими днями може підписати закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Про це заявив уповноважений Президента із земельних питань Роман Лещенко в ефірі телеканалу "Україна24".

"Президент підпише цей історичний закон в найближчі дні. Були регламентні деякі моменти в частині Верховної Ради, Голова ВР у відповідності до Конституції та закону про регламент уже підписав, Президент найближчим часом виконає свій конституційний обов'язок і також підпише цей закон. Жодного сумніву в тому, що він буде підписаний, немає", - відповів він на запитання, коли глава держави підпише закон про ринок землі.

Водночас Лещенко підкреслив, що посівна кампанія нині здійснюється в плановому режимі й підписання закону, за його словами, жодним чином не впливає на ці процеси.

Він нагадав, що повноцінний старт ринку землі буде не раніше 1 липня 2021 року.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів.

13 квітня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав цей закон та передав його на підпис Президенту.

Законом передбачено, що землю з 2021 року зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 га, а юридичні особи - лише з 2024 року і не більше 10 000 га.

Заборонять продаж земель державної власності. Вільний обіг землі буде стосуватись лише ділянок, які належать пайовикам.