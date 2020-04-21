"Банківський" законопроєкт продовжать розглядати в середу

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, що працює над законопроєктом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д), пішов на перерву до 22 квітня.

Про це оголосив голова комітету Данило Гетманцев, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перерва до завтра до 10:00", - сказав Гетманцев.

Під час засідання комітету, що проходив у режимі відеоконференції у вівторок, депутати встигли розглянути 2437 поправок до законопроєкту №2571-д.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 21 квітня, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розпочав розгляд у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк повідомив журналістам, що розгляд документу йде по абзацах, яких понад 70.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 квітня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.