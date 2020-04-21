У Раді хочуть створити ТСК для перевірки заяв Уманського про «податкові схеми»

У парламенті зареєстрували проєкт постанови «Про утворення ТСК ВР з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Держбюджету України» (№3358).

Авторами цієї ініціативи виступили перший заступник голови Комітету з питань бюджету Іван Крулько (фракція «Батьківщина»), лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, керівник фракції «Голос» Сергій Рахманін, співголова депутатської групи «За майбутнє» Тарас Батенко та член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна («Європейська солідарність»), повідомляється на сайті ВР.

«На сьогодні питанням, яке викликало надзвичайний суспільний резонанс, стала оприлюднена у ЗМІ інформація колишнього міністра фінансів України Ігоря Уманського щодо корупційних дій посадових осіб органів державної влади, зокрема, Державної фіскальної служби України, Державної податкової служби України та Державної митної служби України, які призвели до недоотримання доходів державного бюджету України в особливо великих розмірах. За оприлюдненою інформацією корупційні оборудки, які здійснюються посадовими особами податкової та митної служби, позбавляють державний бюджет України доходів у 120 млрд грн на рік», – йдеться у пояснювальній записці.

Відтак ініціатори проєкту постанови пропонують утворити на пів року Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради (ТСК) задля розслідування цих фактів, які, ймовірно, мали місце, у період із вересня 2019 року по цей час. При цьому звіт про виконану роботу має бути заслуханий на пленарному засіданні ВР не пізніше шестимісячного терміну з дня прийняття цієї постанови.

Головою цієї ТСК пропонується обрати народного депутата Крулька (фракція «Батьківщина»), а його заступником – Євгена Петруняка (фракція «Слуга народу»).

Членами комісії також пропонують Анну Пуртову, Юлію Діденко, Сергія Бабака, Вікторію Кінзбурську, Олександра Ковальчука, Олексія Устенка (усі – з фракції «Слуга народу»), Олександра Колтуновича («Опозиційна платформа – за життя»), Ніну Южаніну («Євросолідарність»), Володимира Цабаля («Голос»), Тараса Батенка (група «За майбутнє»), Бориса Приходька (група «Довіра»).

Передбачається, що ТСК є повноважною в кількості 13 членів комісії, обраних до її складу за пропозиціями депутатських фракцій і груп.

При цьому Державна фіскальна служба, Державна податкова служба та Державна митна служба матимуть забезпечити доступ членів комісії до всієї інформації, яка є доречною для всебічної перевірки і розслідування, такої як записи, документи, надати додаткову інформацією, про яку можуть отримати запит від відповідних посадових осіб, а також необмежений доступ до працівників, від яких необхідно отримати відповідні докази.

Як повідомляв Укрінформ, під час брифінгу 16 квітня Юлія Тимошенко заявила, що фракція політичної партії «Батьківщина» та група «За майбутнє» закликають 22 квітня провести позачергове пленарне засідання Верховної Ради, на якому за погодженням лідерів усіх фракцій має бути розглянуте питання про створення тимчасової слідчої комісії парламенту щодо можливих фактів корупції в Державній податковій службі та Державній митній службі.