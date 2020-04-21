Реформа сержантського корпусу відбувалась за участю експертів Проєктного офісу Міноборони

Проєктний офіс реформ Міноборони (ПОР), який брав активну участь в розробці Стратегічного оборонного бюлетеня, сприяв реформі сержантського корпусу та запровадженню нового переліку військових звань, еквівалентних званням в арміях країн-членів НАТО.

Про це під час брифінгу в Укрінформі, присвяченому звіту за 5 років роботи розповіла екс-керівниця ліквідованого Проєктного офісу реформ Міноборони Олеся Фаворська.

«Ще однім проєктом, який впроваджувався в рамках виконання СОБ, є реформа сержантського корпусу. Це комплексна реформа, яка реалізувалася з багатьма підрозділами Управління по роботі з сержантським складом Генерального штабу ЗСУ. Команда проєктного офісу зосередила свою роботу на 3 аспектах підвищення соціальних стандартів проходження військової служби на посадах сержантського складу – вдосконалення системи грошового забезпечення та підвищення його рівня відповідно до вертикалі посад, вирішення питання забезпеченості житлом, а також вдосконалення структури сержантського складу», - повідомила Фаворська.

Зокрема, за її словами, за підтримки команди ПОР було запроваджено єдині підходи з встановлення рівня грошового забезпечення у різних військових формуваннях України, що дозволило виключити випадки диспропорції у рівнях грошового забезпечення між військовослужбовцями сержантського і старшинського складу ЗСУ та інших військових формувань. Фаворська нагадала, про Постанову Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».

Крім того, було врегульовано можливість військовослужбовцям - рядовому, сержантському та старшинському складу - компенсувати піднайом житла за місцем проходження служби, де вони можуть проживати разом зі своєю родиною і бути мобільними при переведені в інше місце служби. Також завдяки внесенню змін до Постанови КМУ від 26.06.2013 №450 було ліквідував соціальну дискримінацію між офіцерським та рядовим і сержантським складом.

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Екс-керівниця офісу також нагадала, що було запроваджено новий перелік військових звань, еквівалентних званням армій країн-членів НАТО, (STANAG 2116) та розподілено обов’язки між офіцерами і сержантами. У жовтні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)". «Цей Закон дає підґрунтя для удосконалення системи кар’єрного зростання по вертикалі, що має стати одним з мотиваційних чинників для подальшого проходження служби», - наголосила Фаворська.

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Як повідомляв Укрінформ, Проєктний офіс реформ Міністерства оборони України був ліквідований згідно з наказом Міністра оборони України № 120 від 10.04.2020. Наразі в структурі Міноборони створено Директорат політики у сфері оборони.