Для переїзду всіх міністерств до Будинку уряду треба багато грошей – Немчінов

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов схвалює ідею переїзду міністерств до будівлі Будинку уряду на розі вулиць Грушевського та Садової в центрі Києва, але зазначає, що для цього необхідні великі капіталовкладення для реконструкції приміщення.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Мені ця ідея дуже подобається. Наразі в Будинку уряду розміщується Міністерство ветеранів, Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій, частково Міністерство фінансів і частково Міністерство розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства. Але для того, щоб цю ідею довести до кінця, ми маємо вкласти дуже серйозні кошти в перебудову цієї будівлі. Якщо ми, дасть Бог, подолаємо зараз коронавірусну інфекцію і не ввійдемо в рецесію, то чом би й ні", - сказав Немчінов.

Міністр зазначив, що Будинок уряду споруджувався в середині минулого століття, він мав зовсім інший функціонал, і потрібні великі капіталовкладення, щоб поетапно виконати реконструкцію цього приміщення.

Щодо ідеї централізації підтримувальних функцій міністерств, таких як кадри, бухгалтерія, юридичні відділи, Немчінов заявив, що, на його суб'єктивну думку, наразі це малоймовірно.