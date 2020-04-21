В Україні визначили завдання та структуру Директорату політики у сфері оборони

Міністр оборони України Андрій Таран створив Директорат політики у сфері оборони з метою розробки оборонної політики та контролю за її виконанням, удосконалення стратегічного оборонного планування та управління оборонними ресурсами.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Міністра оборони України Світлана Павловська.

«Місією директорату є формування політики у сфері оборони, реалізація якої забезпечить захищеність українського народу від загроз у воєнній сфері та ефективне використання коштів платників податків для нарощування спроможностей Збройних сил України», - заявила Павловська.

Серед основних завдань директорату вона назвала: забезпечення формування державної політики з питань нацбезпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва; організація виконання завдань оборонної реформи в Україні; визначення засад координації та моніторингу реалізації воєнної, військової кадрової та ресурсної політик, політики європейської та євроатлантичної інтеграції, проведення аналізу та оцінки впливу їх реалізації.

За словами Павловської, директорат складається з низки структурних підрозділів, які комплектуватимуться за конкурсом і включатимуть відповідні Експертні групи. Розроблення політик покладатиметься на Експертну групу доктрин і політик. Експертна група політики персоналу і соціального захисту відповідатиме за розроблення політик, які забезпечать максимальний відсоток укомплектованості штатних посад військовослужбовцями з відповідним рівнем освіти та підготовки, мотивованими до виконання завдань за призначенням.

Своєю чергою Експертна група ресурсної політики розроблятиме політики, які дозволять досягнути максимального відсотка забезпеченості Збройних сил України та Держспецтрансслужби озброєнням, військовою технікою, матеріально-технічними засобами та інфраструктурою, що відповідатиме характеру сучасних та майбутніх воєнних конфліктів

За словами Павловської, особливу увагу керівництво Міноборони приділяє роботі Експертної групи політики європейської та євроатлантичної інтеграції, яка забезпечуватиме поетапне досягнення визнаного країнами-партнерами та українським суспільством рівня європейської та євроатлантичної інтеграції у Міноборони.

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Як повідомлялося, раніше міністр оборони України Андрій Таран підписав документ, яким скасовано наказ 2016 року, що регламентував діяльність Проєктного офісу реформ, і ввів у дію новий орган – Директорат оборонної політики.