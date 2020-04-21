План дій уряду доопрацюють на основі передвиборчих програм "Слуги народу" та Зеленського

Програму діяльності уряду буде доопрацьовано на основі передвиборчої програми політичної партії "Слуга народу" та виборчої програми Президента України Володимира Зеленського.

Про це міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це програма дій, а до неї ще йде план реалізації. В нас вийшло непорозуміння з тим, що ми недостатньо уваги приділили кільком моментам. Ми внесли встановлену порядком програму до Верховної Ради, але домовилися з коаліцією, що ми до ухвалення доопрацюємо її на базі передвиборної програми політичної партії "Слуга народу" та виборчої програми Президента Володимира Зеленського", - сказав Немчінов, відповідаючи на запитання про відсутність у програмі діяльності Кабміну конкретних ключових показників ефективності.

Крім того, за словами міністра, якщо коаліція підпише коаліційну угоду, то уряд просто реалізовуватиме її. "Це буде взагалі простіше. А на виконання цього вже буде те, про що ви говорите, тому що люди хочуть цифр, KPI тощо", - сказав Немчінов.

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Як повідомлялося, 13 квітня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про програму діяльності уряду.

Згідно з документом, програма діяльності Кабміну передбачає продовження реалізації "Нової української школи", створення ефективної системи профорієнтації, передумов для ефективного функціонування накопичувальної пенсійної системи, посилення національної інформаційної безпеки, розвиток культури волонтерства в Україні, відновлення територіальної цілісності держави, створення ефективних систем медіації, третейських судів і альтернативних держсудам арбітражів, запобігання корупції завдяки переходу на нові технології спілкування громадян, бізнесу та влади, а також формування ефективного місцевого самоврядування на новій територіальній основі.