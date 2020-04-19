Резніков вважає передчасним говорити про створення консультативної ради при ТКГ

Резніков вважає передчасним говорити про створення консультативної ради при ТКГ

Укрінформ
Обговорювати створення так званої консультативної ради при політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу наразі передчасно.

Про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Сегодня".

“11 березня на засіданні ТКГ в Мінську, де була обговорена можливість і доцільність створення такої Консультативної ради, в тому числі було сказано: "за умови згоди ОБСЄ, Німеччини і Франції...". У разі згоди вони делегують своїх представників до цієї Консультативної ради. На сьогодні згоди від Німеччини і Франції ми ще не отримали, їх точка зору нам невідома... Тому говорити сьогодні про факт створення Консультативної ради, напевно, передчасно”, - заявив він.

Резніков підкреслив, що пункт 13 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей передбачає, що для інтенсифікації роботи ТКГ вона може створювати свої робочі групи, підгрупи і таке інше.

Він акцентував, що за задумом, Консультативна рада – це один з механізмів роботи політичної підгрупи.

“Тобто, рішення Консультативної ради, в разі її створення, носили б виключно рекомендаційний характер для політичної підгрупи”, - зауважив віцепрем'єр-міністр.

Він також нагадав, що ТКГ не є офіційним органом і жодні її рішення не носять юридично офіційного характеру.

“Як і Мінські угоди не носять юридично навіть ознак міжнародно-правового договору. Це такі собі політичні угоди”, - сказав він.

Резніков також сказав, що якщо і буде ухвалено рішення про створення Консультативної ради, то її учасники будуть в статусі "запрошені". І запросити їх може тільки ОБСЄ. А запрошуватиме ОБСЄ їх тільки в тому випадку, якщо вони відповідатимуть певним критеріям, які будуть заздалегідь обумовлені, в контексті – хто може бути учасником такої Консультативної ради, пояснив він.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості про створення Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції і ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

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За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено ніяких кроків, які створювали б правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО в переговорах України з РФ в рамках Тристоронньої контактної групи.

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Пізніше Єрмак запевнив, що формат переговорів ТКГ в Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки і співробітництва в Європі залишається незмінним.

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