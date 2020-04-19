Резніков вважає передчасним говорити про створення консультативної ради при ТКГ

Обговорювати створення так званої консультативної ради при політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу наразі передчасно.

Про це сказав віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Сегодня".

“11 березня на засіданні ТКГ в Мінську, де була обговорена можливість і доцільність створення такої Консультативної ради, в тому числі було сказано: "за умови згоди ОБСЄ, Німеччини і Франції...". У разі згоди вони делегують своїх представників до цієї Консультативної ради. На сьогодні згоди від Німеччини і Франції ми ще не отримали, їх точка зору нам невідома... Тому говорити сьогодні про факт створення Консультативної ради, напевно, передчасно”, - заявив він.

Резніков підкреслив, що пункт 13 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей передбачає, що для інтенсифікації роботи ТКГ вона може створювати свої робочі групи, підгрупи і таке інше.

Він акцентував, що за задумом, Консультативна рада – це один з механізмів роботи політичної підгрупи.

“Тобто, рішення Консультативної ради, в разі її створення, носили б виключно рекомендаційний характер для політичної підгрупи”, - зауважив віцепрем'єр-міністр.

Він також нагадав, що ТКГ не є офіційним органом і жодні її рішення не носять юридично офіційного характеру.

“Як і Мінські угоди не носять юридично навіть ознак міжнародно-правового договору. Це такі собі політичні угоди”, - сказав він.

Резніков також сказав, що якщо і буде ухвалено рішення про створення Консультативної ради, то її учасники будуть в статусі "запрошені". І запросити їх може тільки ОБСЄ. А запрошуватиме ОБСЄ їх тільки в тому випадку, якщо вони відповідатимуть певним критеріям, які будуть заздалегідь обумовлені, в контексті – хто може бути учасником такої Консультативної ради, пояснив він.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості про створення Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції і ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено ніяких кроків, які створювали б правове поле для визнання представників ОРДЛО.

13 березня представники партії "Слуга народу" заявили про неприпустимість участі представників ОРДЛО в переговорах України з РФ в рамках Тристоронньої контактної групи.

Пізніше Єрмак запевнив, що формат переговорів ТКГ в Мінську у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки і співробітництва в Європі залишається незмінним.