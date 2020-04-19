"Мінськ" не передбачає питання обміну кримчан і політв'язнів у РФ – Резніков

У списках на обмін, що обговорюються у форматі Тристоронньої контактної групи щодо конфлікту на Донбасі, немає кримчан і українців, які сидять в тюрмах РФ, оскільки це не є форматом ТКГ.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Сегодня".

"Мінський процес і ТКГ були створені тільки щодо питань міжнародного військового конфлікту на Донбасі – частини Луганської та Донецької областей. Мінський процес не стосується переговорів, пов'язаних з окупацією Росією Криму та політичними ув'язненими там", - сказав він.

За словами Резнікова, це паралельні треки, якими держава Україна теж займається: є переговорники, які це ведуть, "Президент і його команда про це пам'ятають".

Резніков наголосив, що Мінський процес і обмін 16 квітня стосуються тільки цієї частини.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня у результаті взаємного звільнення утримуваних осіб на підконтрольну Україні територію повернулися 20 громадян, яких утримували на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Зокрема, 9 українців передали з ОРДО, а 11 – з ОРЛО. Серед них – двоє військових.

На окуповані території виїхали 14 громадян.

Таким чином, у результаті операції обміну утримуваними особами загалом звільнено 38 осіб: 34 з них було передано, 4 - відмовились переходити до ОРДЛО.

Це вже третій обмін за останні сім місяців. Уперше Україна повернула під час обміну більше осіб, ніж передала.

Обмін було здійснено у пункті пропуску "Майорське" на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині. Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату "всіх на всіх".