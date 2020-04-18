Єрмак: "Фрагментація" президентської фракції – нормальний процес

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що команда Президента завжди знаходить повне взаєморозуміння з ключових та принципових питань всередині фракції "Слуги народу".

Про це він написав у колонці на "Українській правді".

"Сьогодні ми так само як і завжди знаходимо повне взаєморозуміння з ключових та принципових питань всередині партії влади. Особливо, якщо це стосується публічно заявлених президентом України пріоритетів. І Володимир Зеленський вже багато разів показав, що готовий працювати з депутатським корпусом стільки, скільки цього вимагають завдання з розвитку України", - підкреслив Єрмак.

Він переконаний, що наявність у фракції СН, яка виконує функцію коаліційної більшості, неформальних груп депутатів – частина демократичного процесу. За його словами, такі об'єднання дають можливість полегшити спілкування, визначити спільні інтереси, разом відстоювати ті чи інші позиції.

Водночас очільник ОП зазначив, що іноді між цими ситуативними об'єднаннями виникають "природні" суперечності, які, на його думку, є цілком нормальним і демократичним способом співіснування різних інтересів у рамках великої правлячої партії.

Разом з тим він наголосив, що "корупційний лобізм" у парламенті має залишитись у минулому.

"Яскравий приклад негативного лобізму – внесення тисяч поправок у дуже важливий законопроєкт, коли їхня кількість перевищує кількість слів у документі. Це вже не має нічого спільного з бажанням удосконалити проєкт закону. Під час кризи така поведінка є особливо недоречною", - переконаний Єрмак.

Про цьому він висловив упевненість, що шляхом діалогу і роз'яснень вдасться впоратися з цим."І я точно так само впевнений і в тому, що будь-які прояви корупції у Верховній Раді дедалі частіше отримуватимуть оцінку правоохоронних органів та політичну оцінку з боку українського суспільства", - додав керівник ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Передбачається, що закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова - ухвалення законопроєкту про ринок землі.

До другого читання законопроєкту внесено понад 16 тисяч поправок.