Зеленський назвав умови для виборів на Донбасі

Президент Володимир Зеленський заявляє, що кожен крок із вирішення ситуації на Донбасі є маленькою перемогою, але великий результат буде з поверненням під контроль України своєї території.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чесно і без пафосу: для нас кожен із цих кроків – це перемога. Маленька. Але ми хочемо бачити результат, великий результат. Великий результат - повернемо наші території, виведення буде військ незаконних збройних формувань, обов'язково будемо контролювати наш кордон з РФ і обов'язково там пройдуть вибори", - зазначив Зеленський.

Президент запевнив, що для нього найголовніше, щоб були виведені війська і зайшла Україна на ті території, "якщо ми зайдемо, ми одразу повернемо своїх людей до життя. Потім, за його словами, повернення під контроль кордону, потім – вибори".

"І хоча всі говорять про місцеві вибори, я розумію, що це дуже важливо, але важливо отримати свою територію, перш за все", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, українська влада оголошувала плани провести місцеві вибори у жовтні 2020 року на всій території України, включно з окупованими районами Донбасу.

Фото: president.gov.ua