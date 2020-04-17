"ВідеоМінськ" тепер проходить щотижня — Президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що нині мінські переговори у відеорежимі відбуваються щотижня.

Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми запропонували, зараз ми домовилися, і у нас "Мінськ" буде не від того залежати, хочуть люди зустрічатися чи не хочуть, раз на два тижні чи раз на місяць, зараз щотижня, на початку кожного тижня у нас "відеоМінськ" проходить", - зазначив Зеленський.

Водночас, коментуючи питання обміну утримуваними особами, Президент проінформував, що наступним має намір повернути українців з анексованого Криму та Росії.

"Наступний крок - ми хочемо обміняти тих людей, які знаходяться чи в Криму, чи на території Російської Федерації. Це трішки складніше, тому що паралельно коронавірус в усьому світі. Але ми розуміємо, що життя на коронавірус не зупиняється", - підкреслив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня у результаті взаємного звільнення утримуваних осіб на підконтрольну Україні територію повернулися 20 громадян, яких утримували на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Зокрема, 9 українців передали з ОРДО, а 11 – з ОРЛО. Серед них – двоє військових.

На окуповані території виїхали 14 громадян.

Таким чином, у результаті операції обміну утримуваними особами загалом звільнено 38 осіб: 34 з них було передано, 4 - відмовились переходити до ОРДЛО. Це вже третій обмін за останні сім місяців. Уперше Україна повернула під час обміну більше осіб, ніж передала.

В Офісі Президента України проінформували, що тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії.

Фото: president.gov.ua