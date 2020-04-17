Щорічне послання до Ради: Зеленський доручив Єрмаку керувати підготовкою

Щорічне послання до Ради: Зеленський доручив Єрмаку керувати підготовкою

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський затвердив керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у складі робочої групи та поклав на нього керівництво підготовкою проєкту щорічного Послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Відповідне розпорядження №275/2020-рп опубліковане на сайті глави держави.

"Затвердити у складі робочої групи з підготовки проєкту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі - робоча група) Єрмака Андрія Борисовича - Керівника Офісу Президента України, призначивши його керівником робочої групи та поклавши на нього керівництво підготовкою проєкту", - зазначається в документі.

Водночас Зеленський доручив вивести зі складу робочої групи керівника ОП Андрія Богдана, увільнивши його від виконання обов'язків керівника цієї робочої групи.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента та призначив на цю посаду Андрія Єрмака.

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