Щорічне послання до Ради: Зеленський доручив Єрмаку керувати підготовкою

Президент Володимир Зеленський затвердив керівника Офісу Президента Андрія Єрмака у складі робочої групи та поклав на нього керівництво підготовкою проєкту щорічного Послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Відповідне розпорядження №275/2020-рп опубліковане на сайті глави держави.

"Затвердити у складі робочої групи з підготовки проєкту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України (далі - робоча група) Єрмака Андрія Борисовича - Керівника Офісу Президента України, призначивши його керівником робочої групи та поклавши на нього керівництво підготовкою проєкту", - зазначається в документі.

Водночас Зеленський доручив вивести зі складу робочої групи керівника ОП Андрія Богдана, увільнивши його від виконання обов'язків керівника цієї робочої групи.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента та призначив на цю посаду Андрія Єрмака.