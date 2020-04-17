Коронавірус та економіка: Зеленський іде на ефір до Шустера

Президент України Володимир Зеленський має намір у п'ятницю, 17 квітня, взяти участь у вечірньому ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера», під час якого буде обговорюватися низка актуальних питань.

Про це Офіс глави держави повідомив у Telegram.

«Сьогодні Володимир Зеленський візьме участь у соціально-політичному ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Йтиметься про протидію коронавірусу, кроки, які допоможуть українській економіці в умовах карантину, про звільнення незаконно утримуваних осіб», - йдеться в анонсі.

Крім того, зазначають в ОП, Зеленський пояснить співгромадянам, чому вони мають вкрай відповідально поставитися до заклику святкувати Великдень вдома.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні зареєстровано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 125 летальних випадків, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.