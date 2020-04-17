Це важливий крок: Берлін прокоментував обмін на Донбасі

Звільнення утримуваних осіб 16 квітня, в результаті якого на підконтрольну Україні територію повернулися 20 громадян, яких утримували на тимчасово окупованій території Донбасу, є важливим кроком, особливу роль в якому відіграла посол ОБСЄ Хайді Грау.

Про це заявив офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це важливий крок, ми його вітаємо», - сказав Зайберт.

Він підкреслив, що обмін утримуваними особами у переддень ортодоксального Великодня, відбувся на виконання домовленостей, досягнутих у Парижі в грудні минулого року лідерами «нормандської четвірки» і є одним з кроків «у низці зусиль мирно завершити цей конфлікт».

На особливу подяку, з точки зору Берліна, заслуговує спеціальний посланник ОБСЄ, посол Хайді Грау, яка доклала багато зусиль у роботі з Тристоронньою контактною групою, сказав речник уряду.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас зателефонував 17 квітня послу Грау, щоб особисто подякувати їй за «полегшення цих важливих кроків», - додала речниця МЗС ФРН Марія Адебар.

Маас разом з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном також спільно привітали обмін та закликали до виконання інших пунктів паризьких домовленостей і Мінських угод.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня у результаті взаємного звільнення утримуваних осіб на підконтрольну Україні територію повернулися 20 громадян, яких утримували на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Зокрема, 9 українців передали з ОРДО, а 11 – з ОРЛО. Серед них – двоє військових.

На окуповані території виїхали 14 громадян.

Таким чином, у результаті операції обміну утримуваними особами загалом звільнено 38 осіб: 34 з них було передано, 4 - відмовились переходити до ОРДЛО. Це вже третій обмін за останні сім місяців. Уперше Україна повернула під час обміну більше осіб, ніж передала.

Обмін було здійснено у пункті пропуску «Майорське» на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині. Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату "всіх на всіх".