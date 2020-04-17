Обмін полоненими не скасовує російську агресію в Україні – МЗС Польщі

Обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся напередодні і є позитивним кроком, не повинен затьмарити загальну проблему, якою є російська агресія в Україні.

Про це йдеться в заяві МЗС Польщі з приводу обміну полоненими.

“МЗС РП із задоволенням сприйняло інформацію про черговий обмін в’язнів та осіб, які утримуються, у зв’язку з російсько-українськими конфліктом. Домовленість про повернення частини осіб, які утримуються, є важливим гуманітарним кроком, особливо у контексті наближення православного Великодня. Утім, цей позитивний і дуже потрібний крок не може затьмарити загальну картину усе ще вкрай складної ситуації на сході України, де спостерігається дестабілізація у зв’язку з російською агресією”, - йдеться в заяві польського зовнішньополітичного відомства.

Як зазначається, Польща підтримує посередницькі зусилля Німеччини та Франції в рамках Нормандського формату, а також ОБСЄ в рамках Тристоронньої контактної групи.

“Ми очікуємо, що нинішня подія буде початком реалізації усіх домовленостей, узгоджених під час грудневого саміту Нормандського формату у Парижі і зобов’язань в рамках Мінських домовленостей”, - підкреслюється в заяві МЗС Польщі.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня на підконтрольну Україні територію повернулися 20 українських громадян, яких утримували на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО. Зокрема, 9 українців тривалий час утримувалися бойовиками на окупованих територіях Донецької області, а 11 – Луганської. Серед них – двоє українських військових. Обмін було здійснено на пункті пропуску "Майорське" на Донеччині та в районі міста Щастя на Луганщині. Натомість на окуповані території виїхали 14 громадян.

Крім того, четверо звільнених осіб відмовились переходити до ОРДЛО.

Після повернення громадяни України обов’язково пройдуть обсервацію та перевірки. Це вже третій обмін за останні сім місяців. Попереднє взаємне звільнення осіб відбулося у грудні 2019 року, тоді додому повернулося 76 українців.

Фото: Офіс Президента