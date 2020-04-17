Діденко не виключає можливість внесення змін у закон про ЦВК
Про це розповів голова ЦВК Олег Діденко під час прямого ефіру Громадянської мережі ОПОРА на сторінці у Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми плануємо їх (представництва - ред.) створювати на базі органів адміністрування Державного реєстру виборців чи органів ведення Державного реєстру виборців", - зазначив він.
Діденко нагадав, що у ЦВК створена робоча група щодо впровадження регіональних представництв комісії, яка відпрацьовує всі технічні моменти щодо їх створення.
Також він не виключив, що, можливо, доведеться вносити зміни в закон про ЦВК.
Водночас Діденко підкреслив, що дещо ускладнює процеси зі створення представництв нерозуміння того, що буде з реформою адміністративно-територіального устрою.
Проте найбільшою проблемою щодо представництв голова ЦВК назвав скорочення фінансування.
Як повідомлялося, ЦВК у плані роботи на перше півріччя 2020 року визначила серед іншого підготовку пропозицій щодо створення і функціонування регіональних та територіальних представництв Центрвиборчкому.