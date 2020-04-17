Діденко не виключає можливість внесення змін у закон про ЦВК

Регіональні представництва Центральної виборчої комісії планується створювати на базі органів ведення Державного реєстру виборців, проте процес ускладнюється через реформу адміністративно-територіального устрою й скорочення фінансування.

Про це розповів голова ЦВК Олег Діденко під час прямого ефіру Громадянської мережі ОПОРА на сторінці у Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми плануємо їх (представництва - ред.) створювати на базі органів адміністрування Державного реєстру виборців чи органів ведення Державного реєстру виборців", - зазначив він.

Діденко нагадав, що у ЦВК створена робоча група щодо впровадження регіональних представництв комісії, яка відпрацьовує всі технічні моменти щодо їх створення.

Також він не виключив, що, можливо, доведеться вносити зміни в закон про ЦВК.

Водночас Діденко підкреслив, що дещо ускладнює процеси зі створення представництв нерозуміння того, що буде з реформою адміністративно-територіального устрою.

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Проте найбільшою проблемою щодо представництв голова ЦВК назвав скорочення фінансування.

Як повідомлялося, ЦВК у плані роботи на перше півріччя 2020 року визначила серед іншого підготовку пропозицій щодо створення і функціонування регіональних та територіальних представництв Центрвиборчкому.