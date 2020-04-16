“Банківський” законопроєкт: комітет ВР ще не розглядав жодної правки

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ще не розглядав правки до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Про це повідомив перший заступник голови Комітету, член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook.

"Поки Комітет не розглядав правки, жодної!" - написав він.

Железняк розповів, що наразі відбулося лише засідання підкомітету, де було прийнято рішення щодо подальшої процедури розгляду законопроєкту.

"Остаточно рішення приймає Комітет і тільки він", - наголосив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики може завершити розгляд законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) у середу, 22 квітня.

На позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.