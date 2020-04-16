На Банковій прокоментували обмін полоненими

Президент Володимир Зеленський докладає всіх можливих зусиль, щоб повернути всіх утримуваних зараз у РФ та на окупованих територіях.

Про це написала прессекретар глави держави Юлія Мендель у Facebook.

"Ми знаємо, як боляче не знати, що відбувається з рідними у полоні. Українська влада спілкується з родичами полонених і знає імена тих, кого чекають вдома. Президент докладає усіх можливих зусиль, аби повернути кожного українця, який опинився в полоні. На окупованих територіях та в Росії", - зазначає Мендель.

Вона наголосила, що всі полонені українці мають бути визволені.

"Україна - сильна держава. І наша сила - у кожному громадянину, у кожному українцеві. Тому Президент Володимир Зеленський боротиметься за життя кожного українця", - заявила його прессекретар.

Вона також прокоментувала сьогоднішній обмін утримуваними особами, наголосивши, що цінність людського життя неможливо виміряти ні цифрами, ні грішми, ні часом, присвяченим визволенню людей.

"Не може бути причини, чому б ми не забрали підтверджених полонених. По-перше, процес обміну багатокомпонентний і ускладнений верифікацією осіб. По-друге, відмова від будь-кого запропонованого означає лише зменшення списку, а не заміну на когось іншого. По-третє, жодна влада чи людина не має морально-етичного права визначати, хто має жити, а хто – ні, хто повинен залишатися в тортурах, а хто – ні", - додала Мендель.

Черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб / Фото: Офіс Президента

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня у результаті взаємного звільнення утримуваних осіб на підконтрольну Україні територію повернулися 20 громадян, яких утримували на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Зокрема, 9 українців передали з ОРДО, а 11 – з ОРЛО. Серед них – двоє військових.

Натомість на окуповані території виїхали 14 громадян.

Таким чином, у результаті операції обміну утримуваними особами в четвер, 16 квітня, загалом звільнено 38 осіб: 34 з них було передано, 4 - відмовились переходити до ОРДЛО.

Обмін було здійснено у пункті пропуску «Майорське» на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині. Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату "всіх на всіх". Уперше Україна повернула під час обміну більше осіб, ніж передала.

Після повернення наші громадяни обов’язково пройдуть процедури обсервації та перевірки.

Це вже третій обмін за останні сім місяців. Попереднє взаємне звільнення осіб відбулося у грудні 2019 року, тоді додому повернулося 76 українців.

В Офісі Президента України заявили, що переговори про визволення осіб, утримуваних на території окупованого Криму та в РФ, тривають.