Офіс генпрокурора працює з усіма звільненими українцями, щоб зібрати докази для Гааги

Офіс генпрокурора працює з усіма звільненими українцями для підготовки та передачі доказів порушення міжнародного гуманітарного права до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомив начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Рудь, інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

У відомстві нагадали, що у четвер було повернуто 20 громадян, які насильно утримувалися на окупованій території Донбасу представниками незаконних збройних формувань РФ.

"Офіс генерального прокурора працює зі всіма звільненими українцями для підготовки та передачі доказів порушення міжнародного гуманітарного права до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Прокурори також забезпечать притягнення до відповідальності винних у вчиненні воєнних злочинів на національному рівні", - сказав Рудь.

За його словами, більшість звільнених осіб підтверджують факти побиття, нелюдського поводження, застосування психологічного та сексуального насильства, приниження людської гідності, катування, що в окремих випадках призводило до каліцтв та загибелі.

Як повідомляв Укрінформ, в результаті взаємного звільнення 16 квітня на підконтрольну Україні територію повернулися 20 українських громадян, яких утримували на тимчасово окупованих територіях ОРДО та ОРЛО.

Зокрема, 9 українців тривалий час утримувалися бойовиками на окупованих територіях Донецької області, а 11 – Луганської. Серед них – двоє українських військових. Обмін було здійснено на пункті пропуску «Майорське» на Донеччині та у районі міста Щастя на Луганщині.

Натомість на окуповані території виїхали 14 громадян. Взаємне звільнення утримуваних осіб відбулося у рамках формату "всіх на всіх".

Вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше осіб, ніж передала. У результаті операції обміну утримуваними особами в четвер, 16 квітня, загалом звільнено 38 осіб, 34 з них було передано, 4 - відмовились переходити до ОРДЛО. Після повернення наші громадяни обов’язково пройдуть процедури обсервації та перевірки.

Це вже третій обмін за останні сім місяців. Попереднє взаємне звільнення осіб відбулося у грудні 2019 року, тоді додому повернулося 76 українців. В Офісі Президента України поінформували, що тривають переговори про звільнення тих, кого утримують на території окупованого Криму та в Росії.