Словаччина сприятиме отриманню Україною статусу партнера розширених можливостей НАТО – МЗС

Словаччина сприятиме отриманню Україною статусу партнера розширених можливостей НАТО – МЗС

Укрінформ
Міністр закордонних та європейських справ Словаччини Іван Корчок у телефонній розмові запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Словаччина сприятиме отриманню Україною статусу партнера розширених можливостей НАТО.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у телефонній розмові привітав нового міністра закордонних та європейських справ Словаччини Івана Корчока з призначенням на посаду.

«Іван Корчок запевнив у подальшій підтримці Словаччиною територіальної цілісності та суверенітету України, європейського та євроатлантичного вибору нашої держави. За його словами, Словаччина сприятиме отриманню Україною статусу партнера розширених можливостей НАТО», - йдеться у повідомленні.

Словацький міністр також запевнив, що Україна буде у пріоритеті політики нового словацького уряду.

Співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації на сході України, російської агресії, що триває, динаміки процесу мирного врегулювання у форматі Нормандської четвірки та переговорів у Мінську.

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Глава МЗС України запросив словацького колегу відвідати Україну щойно візити стануть можливими. Іван Корчок радо прийняв запрошення.

Кулеба окремо подякував колезі за рішення Словаччини разом з іншими представниками Вишеградської групи запровадити V4EastSolidarity program для допомоги Україні та іншим країнам-учасницям Східного партнерства.

Як поінформували в МЗС, Іван Корчок став новим міністром закордонних та європейських справ Словаччини 8 квітня. Він був призначений пізніше за інших членів нового уряду Словаччини на чолі з Ігорем Матовичем, оскільки перебував на 14-денному карантині після повернення зі США.

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