“Банківський” законопроєкт можуть передати на розгляд у Раду до кінця наступного тижня

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує до кінця наступного тижня завершити розгляд та підготовку до другого читання законопроєкту №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Про це сказав голова комітету Данило Гетманцев під час брифінгу 16 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні ми розглядаємо законопроєкт у звичайному режимі в комітеті, наступне засідання комітету призначене на вівторок на 10:00. Комітет розгляне процедуру розгляду цього законопроєкту, яка за пропозицією підкомітету з питань банківської діяльності буде спрощеною, тобто ми будемо рухатися не від поправки до поправки, а від пункту до пункту закону, таких пунктів – більше 60-ти загалом. Тому ми обґрунтовано вважаємо, що, напевно, розглянемо цей законопроєкт у комітеті до кінця наступного тижня і зможемо передати його на розгляд до парламенту», – зазначив Гетманцев.

Водночас він поінформував, що на сьогодні в порівняльній таблиці до законопроєкту вже внесено 16 тисяч 572 поправки, що є остаточною кількістю.

«Із них відхилено 4 тисячі 770 поправок. Можливо, при редагуванні таблиці ці цифри ще зміняться, але різниця буде невеликою. Більшість поправок враховані по суті або редакційно, або повністю», – уточнив голова комітету.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.