“Банківський” законопроєкт можуть передати на розгляд у Раду до кінця наступного тижня
Про це сказав голова комітету Данило Гетманцев під час брифінгу 16 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«На сьогодні ми розглядаємо законопроєкт у звичайному режимі в комітеті, наступне засідання комітету призначене на вівторок на 10:00. Комітет розгляне процедуру розгляду цього законопроєкту, яка за пропозицією підкомітету з питань банківської діяльності буде спрощеною, тобто ми будемо рухатися не від поправки до поправки, а від пункту до пункту закону, таких пунктів – більше 60-ти загалом. Тому ми обґрунтовано вважаємо, що, напевно, розглянемо цей законопроєкт у комітеті до кінця наступного тижня і зможемо передати його на розгляд до парламенту», – зазначив Гетманцев.
Водночас він поінформував, що на сьогодні в порівняльній таблиці до законопроєкту вже внесено 16 тисяч 572 поправки, що є остаточною кількістю.
«Із них відхилено 4 тисячі 770 поправок. Можливо, при редагуванні таблиці ці цифри ще зміняться, але різниця буде невеликою. Більшість поправок враховані по суті або редакційно, або повністю», – уточнив голова комітету.
Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні 30 березня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.
Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.
Цей законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною допомоги. Друга умова – ухвалення закону про ринок землі.
За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.