"Батьківщина" та "За майбутнє" ініціюють 22 квітня ще одну позачергову Раду

Фракція «Батьківщини» та група «За майбутнє» ініціюють проведення 22 квітня позачергового пленарного засідання Верховної Ради задля розгляду питання про створення тимчасової слідчої комісії щодо можливих фактів корупції в Податковій та Митній службах.

Про це заявила голова фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко на брифінгу після наради голів фракцій із керівництвом парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша фракція разом із групою "За майбутнє" звернулися вранці щодо скликання спеціального засідання лідерів фракцій, і ми обговорили з нашої ініціативи це питання. В підсумку лідери фракцій прийняли таке рішення: на наступному позачерговому засіданні буде створена тимчасова слідча комісія, яку, ймовірно, очолить Іван Крулько, стосовно того, щоби розібратися детально з тим, які корупційні оборудки сьогодні здійснюються в Податковій і в митниці та позбавляють бюджет щороку 120 млрд грн доходів», – сказала Тимошенко.

За її словами, домовлено також прийняти на позачерговому засіданні постанову щодо доручення Рахунковій палаті ВР позачергово провести перевірку фактів щодо корупційних оборудок з податком на додану вартість і у найкоротший термін представити звіт з цього питання.

Тимошенко зазначила, що лідери всіх фракцій підтримали цю пропозицію.

«І тому ми починаємо готуватися до розгляду цього питання на наступному позачерговому засіданні Верховної Ради, орієнтовно, наступної середи - буде зібрано необхідну кількість підписів депутатів, щоби можна було парламенту ініціювати таке засідання», – сказала політик.

Вона також заявила, що вже колишній міністр фінансів Ігор Уманський вивчив ситуацію з доходами Держбюджету і зробив спеціальну доповідь Президенту та Прем’єр-міністру про те, що «в Україні на базі податкової та митниці діє корупційна оборудка, яка дозволяє не сплачувати до бюджету щомісяця в середньому до 10 млрд грн».

За словами Тимошенко, Уманський запропонував механізм протидії щорічним втратам у розмірі 120 млрд грн, а також вимагав «звільнити головного податківця та головного митника, тому що вони і є тими людьми, які відмивають з бюджету до 10 млрд грн щомісяця». «Це завершилося тим, що звільнили самого пана Уманського з посади міністра фінансів, а найголовніше змінами до бюджету зменшили доходну частину бюджету на 120 млрд грн... Після цього пан Уманський звернувся до Служби безпеки України та до Генеральної прокуратури зі своїми заявами для того, щоб вони розслідували цю справу», – заявила політик.

Як повідомлялося, на початку сьогоднішнього позачергового пленарного засідання парламенту Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву на 30 хвилин на вимогу «Батьківщини» і групи «За майбутнє» для проведення політичних консультацій.