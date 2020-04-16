Разумков закрив позачергову Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив позачергове засідання парламенту в четвер.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

На позачерговому засіданні депутати ухвалили низку рішень. Зокрема, було ухвалено Закон "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043).

Документ передбачає, що в разі подання до законопроєкту, що готується до другого читання, пропозицій, поправок у кількості не менш як 500 пропозицій і поправок, такий законопроєкт може розглядатися за особливою процедурою.

Крім того, парламентарії ратифікували Угоду про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Також було ухвалено Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад" (№2653) та у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж)" (№2654).

Фото: ВР